شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يصنع المستحيل ويقصي سان جيرمان فى لقاء درامي.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزى إلى دور الـ 8 من دورى أبطال أوروبا،بعد الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "حديقة الأمراء".

وبتلك النتيجة تأهل مانشستر يونايتد للدور المقبل بافضلية التسجيل خارج الديار بعد خسارته ذهابا على ملعب "أولد ترافورد" 2-0.

تقدم أولا مانشستر يونايتد مبكرا عن طريق البلجيكى روميلو لوكا فى الدقيقة الثانية، بعد أن راوغ بوفون حارس سان جيرمان، قبل أن ينجح الإسبانى خوان بيرنات من تسجيل هدف التعادل للفريق الفرنسى فى الدقيقة 12 مستغلا عرضية كيليان مبابى الرائعة.

وفى الدقيقة 30 يسجل لوكاكو هدف اليونايتد الثانى مستغلا خطأ بوفون فى التعامل كرة ماركوس راشفورد.

ونجح راشفورد فى تسجيل الهدف الثالث القاتل فى الوقت بدل الضائع من اللقاء من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وخاض اليونايتد اللقاء فى ظل غياب 9 لاعبين للإصابة من بينهم، جيسي لينجارد، واليكسيس سانشيز وأنتونى مارسيال بالإضافة إلى الموقوف بول بوجبا لطرده بلقاء الذهاب.



الهدف الأول

بوفون عقب الهدف الثانى

سيلفا ولوكاكو

فرحة الهدف الأول

لوكاكو يحتفل بالهدف

مبابي يحتفل بالهدف