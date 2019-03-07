شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح يوم 7- 3- 2019 الفرعون مطلوب في الريال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار محمد صلاح يوم 7- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث أن صحيفة ماركا الإسبانية أشارت إلى أن النجم المصري مطلوب بقوة في ريال مدريد الإسباني، هذا بالإضافة إلى الصورة الجديدة والمختلفة التي نشرها الفرعون المصري.

صلاح مطلوب في ريال مدريد

من أخبار محمد صلاح اليوم صحيفة ماركا الإسبانية قد نشرت تقريرا حول اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف ريال مدريد الإسباني عقب الموسم الكارثي الذي يقدمه الفريق حاليًا والإقصاء من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وخسارة فرصة المنافسة على الليجا بعد التراجع بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وخسر ريال مدريد أمس من أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4/1 ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بمجموع 5/3 بعد فوزه فى هولندا بنتيجة 2/1.

ووضعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد قائمة تضم 5 لاعبين لإنقاذ الملكي في الموسم الجديد في استفتاء بين زوارها لاختيار أبرزهم لتدعيم الفريق وضمت كل من محمد صلاح نجم ليفربول وإيدين هازارد نجم تشيلسي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وزميله البرازيلي نيمار وهاري كين نجم توتنهام.

وفشل ريال مدريد في تعويض كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي واكتفى النادي بتعاقدات هزيلة أبرزها فينيسوس جونيور من فلامنجو وبراهيم دياز من مانشستر سيتي وماريانو دياز من ليون.

كشف شخصية خليفة محمد صلاح

ومن ضمن أخبار محمد صلاح اليوم أن وكالة الأنباء الروسية كشفت عن هوية الطفل الذى قام بتقليد حركات الدولى المصري مو صلاح لاعب ليفربول الانجليزى خلال أحد الاعلانات التجارية الأخيرة التى قام الفرعون ببطولاتها مع الساحر الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى.

وأكدت أن الطفل يدعى محمد طه يبلغ من العمر 7 سنوات وهو طفل مهووس بالفرعون المصرى محمد صلاح، حيث قامت الوكالة بإعادة تصوير الطفل الايرانى من جديد وهو يرتدى تيشيرت محمد صلاح بعد تداول الفيديو الأول الذى قام فيه بتقليد مو صلاح قبل أسبوع فى كافة وسائل العالم.

وكشف الفيديو عن قيام اللاعب بإرتداء زى ليفربول الكامل المخصص لمحمد صلاح وأعاد ضرب الكرة لأكثر من مرة وسجد، بالاضافة الى تواجد صورًا متعددة للنجم المصرى فى غرفة الطفل الذى أظهر عشقه للفرعون بالاضافة الى صور ليونيل ميسى.

وأوضح التقرير أن الطفل من مدينة شيراز الايرانية وتحدث محمد طه عن صلاح قائلاً: "لاعب مهذب ومؤدب ومسلم.

أضاف: محمد صلاح لاعبى المفضل لذلك أتابع كل مبارياته وتحدياته وقررت أن أواجه هذا التحدى الذى قام به فى الاعلان.

وكان الطفل قد نجح فى تسديد ركلتى محمد صلاح بأحد الاعلانات التجارية التى قام بها اللاعب الأسطورى مع ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسبانى.

ونشر نشطاء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو للطفل وهو يقوم بتسديد كرة لتمر من إطار سيارة، بينما قام بتسديد كرة أخرى أعلى الاطار والتى استهدفت بعض القطع التى وضعها.

وعقب تقليد محمد صلاح فى الكرتين قام الطفل الصغير الذى لم يتجاوز عمره الثمانى سنوات بالسجود والهتاف لمحمد صلاح كونه المثل الأعلى له فى الملاعب الكروية.

ماذا يقصد صلاح بصورته الجديدة ؟

جاء من ضمن أخبار محمد صلاح اليوم أن النجم المصري نشر صورة جديدة له بشكل مختلف عن الصور المعتادة له، حيث ظهر أثناء الجرى فى أحد الشوارع الإنجليزية، وتم التقاط الصورة من الخلف، وسط تساؤل حول سر هذه الصورة وهل تحمل رسالة رمزية، بأنه قادر على العودة للتألق من جديد وتجاوز هذه الفترة الصعبة.

ويعيش محمد صلاح أياماً صعبة بشهادة الجميع، فالفرعون المصرى غاب عن التهديف ثلاث مباريات متتالية بمسابقة الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالى.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.