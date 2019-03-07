شكرا لقرائتكم رسميًا .. استبعاد استاد بورسعيد من استضافة بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن ملعب بورسعيد لن يستضيف مباريات بطولة الأمم الافريقية القادمة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت فى برنامج ملعب أون .

وأوضح شوبير أن ملعب بورسعيد يحتاج إلى 6 شهور لترميمه لذلك يشهد صعوبة فى تجهيزه وهذا ما قدمه المهندسين المسئولون عن تجديده .

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019، وتوج منتخب الكاميرون باللقب الأخير في 2017 على حساب الفراعنة.