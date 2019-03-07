شكرا لقرائتكم باستثناء المقاتل .. الزمالك "هو هو" أمام جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الخواجة السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تثبيت تشكيل الفريق التى خاض بها مواجهة بترو أتليتكو الأنجولى، فى مباراته المقبلة أمام جورماهيا الكينى، مع إجراء تعديل وحيد على التشكيل بالدفع بطارق حامد فى وسط الملعب.

جروس أبدى إعجابه الشديد بمحمود عبد العزيز "زيزو" الذى شارك فى مواجهة بترو أتليتكو بدلاً من طارق حامد وقدم أداءً مميزً، الأمر الذى جعل "زيزو" يدخل ضمن حسابات المدير الفنى من جديد، ليصبح أحد أهم العناصر فى المرحلة المقبلة سواء بالدفع به أساسيًا بدلاً من طارق حامد أو كبديلاً، أو الدفع بالثنائى فى حالة الرغبة فى تأمين وسط الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الزمالك خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو أتليتكو بهدف دون رد، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي الفريق الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبترو اتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.