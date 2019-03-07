برشلونة يخسر لقب السوبر الكتالوني أمام جيرونا...

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جدة - عمرو شويل فقد فريق برشلونة لقب كأس السوبر الكتالوني، بعدما خسر أمام جيرونا بنتيجة (1/0)، اليوم الأربعاء، على ملعب "نوفا سريو ألتا" بحضور ما يقرب من 10 آلاف متفرج.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأوروجوياني كريستيان ستواني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة (69) من زمن اللقاء ليهدي فريقه أول ألقابه من السوبر الكتالوني في نسخته الرابعة.
وشارك برشلونة بتشكيل مكون من سيليسن، واجي، موريلو، أومتيتي، ميراندا، توديبو، كولادو، ريكي بويج، ألينيا، مالكوم، بواتينج.
ومنح إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، الراحة لـ13 لاعبا من البلوجرانا بعد المشاركة في مباراتي الكلاسيكو، وهم: تيرشتيجن، نيلسون سيميدون، جيرارد بيكيه، راكيتيتش، بوكسيتس، كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، لينجليت، خوردي ألبا، سيرجي روبرتو، أرتورو فيدال.
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