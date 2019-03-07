شكرا لقرائتكم بالأرقام.. من أفضل ثنائي هجومي في الدوري بعد 22 جولة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل الثنائي توامبا و هيلدون أوغوستو أكثر من نصف أهداف التعاون في الموسم الجاري بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

ويمتلك فريق التعاون هذا الموسم هجوما قويا، بقيادة الكاميروني توامبا الذي يتصدرقائمة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا وإلى جانبه زميله هيلدون أوغوستو برصيد تسعة أهداف.

وسجل التعاون بعد 22 جولة في الدوري 50 هدفا، وضعته في المركز الثاني كأفضل خط هجوم وبمعدل يصل لأكثر من هدفين في كل 90 دقيقة، وتشير الأرقام إلى أن 23 تمريرة مفتاحية سجلت لتوامبا ويزيد عليها اثنين لهيلدون، وتم تمرير الكرة بين الثنائي 120 مرة.

ويشكل السوري عمر السومة وزميله دجانيني تافاريس، مهاجما فريق الأهلي رعبا هجوميا لدفاعات الفرق المنافسة في الدوري، وتمكن اللاعبان من إحراز 28 هدفا، تفوقا به على سبعة فرق منافسة في البطولة من حيث حصيلة الأهداف.

وسجل ثنائي الأهلي 60% من أهداف الأهلي البالغ مجموعها 44 هدفا حتى الآن، وتمكن دجانيني تمكن إثبات وجوده في موسمه الأول وتشكيل قوة ضاربة برفقة السومة، بعد صناعة 4 أهداف مقابلة 6 للسومة، ومرر اللاعبان لبعضهما 35 تمريرة.

وأظهر ثنائي النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط ، تفوقا على زملائهما الأجانب بصناعتهما 13 هدفًا من أهداف فريقهما في البطولة، وتمكن حمد الله من هز الشباك 15 مرة، في المباريات الأربع الأخيرة ، وضعته ثالثا في ترتيب الهدافين، وسجل الثنائي 20 هدفا من 42 هدفا للنصر في المسابقة، وتبادلا الكرة بينهما 42 مرة.

وخطف الهداف الفرنسي غوميز، لاعب الهلال، الأنظار ويعتبر أبرز أوراق المدرب الكرواتي زوران بفضل سرعته وقدراته التهديفية، ويسانده البيروفي كاريو ، ووصلت أهدافه إلى 17 حل بها ثانيا في ترتيب الهدافين مقابل ثلاثة أهداف للاعب البيروفي اما عن الصناعة فتصدر بها غوميز ترتيب زملائه في الفريق بسبعة أهداف بفارق اثنين عن كاريو الذي يليه في الترتيب، ومجموع تمريرات اللاعبين وصلت إلى ألف و60.