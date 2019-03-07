شكرا لقرائتكم مصائب ريال مدريد لا تتوقف.. فينيسيوس يغيب شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيورز قد يغيب لعدة مباريات عن الملاعب بداعي تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة النادي الثلاثاء أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسط إشارات إلى أن غيابه سيستمر شهرين.

وطبقا للبيان، الذي أصدره الجهاز الطبي لريال مدريد، خضع فينيسيوس صباح يوم الأربعاء لفحوصات طبية أثبت معاناته من قطع في أربطة الركبة اليمنى.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة خلال هجمة مرتدة لريال مدريد في الشوط الأول من مباراة الثلاثاء ليتم استبداله باللاعب ماركو أسينسيو.

ورغم أن النادي لم يعلن عن تاريخ محدد لعودة اللاعب، فإن من المتوقع أن يغيب فينيسيوس عن المباريات حتى نهاية أبريل القادم، مما يعني أيضا أنه لن يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام بنما والتشيك.