إنتر ميلان يرد على واندا نارا بإستبعاد إيكاردي من إعلان ترويجي

اسماء السيد - أضفى نادي إنتر ميلان الإيطالي المزيد من الغموض حول مستقبل نجمه وقائده السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يعيش أزمة مع إدارة النيراتزوري.

واستبعد النادي الإيطالي لاعبه الأرجنتيني من المشاركة في أحد الإعلانات الترويجية الخاصة بشركة "Suning" الصينية المالكة للنادي، التي أبرمت عقدًا مع شركة الإلكترونيات "AUX Group".

وغاب المهاجم الأرجنتيني عن الواجهة الرئيسية، للملصق الترويجي لراعي النادي الجديد، بحسب الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية.

وظهر في الملصق الترويجي الجديد عددًا من لاعبي الفريق وهم: ميلان سكرينيار، ستيفان دي فري، لوتارو مارتينيز، إيفان بيريسيتش، بالإضافة إلى القائد الجديد سمير هاندانوفيتش.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قيام واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال النجم الأرجنتيني، بمتابعة الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهو تم تفسيره على أنها إشارة واضحة إلى رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف النادي الملكي.

وتفاقمت أزمة اللاعب وإدارة ناديه مؤخرا بعد سحب الأخيرة شارة قيادة الفريق من اللاعب، وفي خضم تقارير عن احتمال رحيل المهاجم البالغ 25 عاما عن صفوف الفريق اللومباردي، في ظل عدم التوصل الى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.