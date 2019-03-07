شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يستعد لمالاوي بالـ gps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ادى المنتخب الأولمبي مرانه قبل الأخير استعدادا للقاء مالاوي الودي بعد غد الجمعة، ضمن استعدادات الفريق لخوض نهائيات الأمم الافريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تنوع التدريب بين الجمل التكتيكية والتقسيمة بين اللاعبين تحت اشراف شوقي غريب المدير الفني ومعاونيه معتمد جمال ووائل رياض ومحمد شوقي، وتنافس خلالها اللاعبون للتواجد في القائمة الأساسية للمباراة، كما حرص اسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي علي عمل جرعات خاصه لرباعي الحراس والتركيز علي سرعة رد الفعل لدي الحراس.

وخضع اللاعبون لتجربة جهاز الـ "gps" بمعرفة الجهازين الطبي للمنتخب الأول والأولمبي حيث حرص علي الحضور بول لورنتيني مدرب أحمال المنتخب الأول والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول والدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبي والدكتور كمال عبدالواحد اخصائي الأحمال بالمنتخب الأولمبي

من جانبه اكد غريب ان لقاء مالاوي هو الأول للفريق في 2019 وهو يعد تجربة لعدد من العناصر التي تنضم للمنتخب الأولمبي لأول مرة.