الجهاز الطبي للاسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهة مازيمبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الطبى للإسماعيلى الزمن من أجل تجهيز ثلاثى الفريق محمد صادق ومحمود عبد العاطى “دونجا” بجانب محمود متولى. وكان الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى “سيدومير يانيفسكى” قد قام باصطحاب الثلاثى لمعسكر الاسكندرية املا بتجهزيهم لمباراتى مازيمبى الكونغولى “الجمعة” وسموحة “الثلاثاء” بمسابقتى أبطال أفريقيا والدورى المحلى على الترتيب. فى سياق متصل ، عقد الجهاز الفنى اجتماعا مع ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للاطمئنان على البرنامج الطبى الموضوع للاعبين المصابين.

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