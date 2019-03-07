خالد الغندور: الزمالك الأقرب للقب الدورى ..وثقة الأهلاوية "وهمية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن لقب بطولة الدورى مازال فى الملعب والزمالك هو الأفضل لأنه يضم أحسن لاعبين.
وأضاف بندق الكرة المصرية، أن الأهلى يحقق انتصارات لكن الأداء مازال غير مقنعا ولا يؤهله لحسم البطولة فى ظل تقدم الزمالك بفارق نقاط لن يفرط فيه الأبيض بسهولة، ولا أدرى كيف يطمئن بعض جمهور الأهلى ويردد نغمة أن الدورى فى الطريق للأهلى؟.
ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 52 نقطة من 21 مباراة ، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 51 نقطة من 22 مباراة .
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