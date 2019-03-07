13 مباراة تحسم لقب بطولة الدورى فى الموسم الحالى.. أبرزها لقاء القطبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدورى هذا الموسم، بعد احتدام الصراع بين الأهلى والزمالك على صدارة الترتيب ، فالزمالك يحتل الصدارة برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، بينما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة من 22 مباراة.
ويتبقى 13 مباراة لصالح الفريق الأبيض، مقابل 12 مباراة للفريق الأحمر ستحسم بشكل قاطع الفائز بمسابقة الموسم الحالى .
وتصدر الزمالك، المسابقة منذ انطلاقها بعدما حققوا العديد من الانتصارات، فى المقابل خسر الأهلى العديد من النقاط السهلة خلال مباريات الدور الأول ، بينما تحسنت نتائجه فى الدور الثانى بعد التعاقد مع لاسارتى وبعض نجوم الفريق.
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