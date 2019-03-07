أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأمن يوافق على 10 آلاف مشجع لمباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ونائب البرلمان، عن وصول موافقة أمنية للجبلاية تفيد بالموافقة على 10 آلاف مشجع لمباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا المقبلة.

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