شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على الأهلى يوسع فارق النقاط ويبعد الأحمر عن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مباراة الأهلى والزمالك المقبلة المقرر إقامتها 30 مارس ذات طابع خاص، بعدما باتت تمثل حجر زاوية لدى مسئولى وجماهير الناديين من أجل حسم بطولة الدورى .

فوز الزمالك فى هذا اللقاء يرفع فارق النقاط بينه وبين الأهلى إلى 4 نقاط من جديد وأن كان يتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة عن الأهلى، وهو ما يؤدى لاقتراب القلعة البيضاء من عودة اللقب الغائب من 2016 ، بينما فوز الأهلى فى اللقاء يجعله يقترب أكثر من الزمالك صاحب الصدارة .

أما فى حالة التعادل فيبقى الوضع على ما هو عليه باعتلاء الزمالك للصدارة ، والأهلى فى المرتبة الثانية على أن ننتظر نتائج الناديين مع الفرق المنافسة حتى الأسبوع الأخير من المسابقة .

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول الدورى برصيد 52 نقطة من 21 مباراة خاضها الفريق ، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 51 نقطة من 22 مباراة .