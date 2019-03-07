شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يخوض تدريبين في نيجيريا

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ونائب البرلمان، عن وصول موافقة أمنية للجبلاية تفيد بالموافقة على 10 آلاف مشجع لمباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا المقبلة.

منتخب مصر يخوض تدريبين في نيجيريا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، خوض تدريبين في نيجيريا، استعدادا لودية النسور يوم 26 مارس الجاري.

النني يصل الإسكندرية 15 مارس للانتظام في معسكر المنتخب

يصل محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر إلى الإسكندرية مساء يوم 15 مارس الجاري، للانتظام في معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا وودية نيجيريا.

شباب الأهلي يفوز على بيراميدز بهدف نظيف في دورى القطاعات

فاز فريق شباب الأهلي على ضيفه بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 25 من دوري الجمهورية للشباب.

كهربا ومحمود علاء ينتظمان فى تدريب الزمالك استعدادًا لجورماهيا

انتظم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أدى ثنائي الزمالك محمد عبد الغني وإبراهيم حسن، تدريبات تأهيلية علي هامش مران الفريق الأبيض، المقام اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.