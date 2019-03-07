شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : ملعب بورسعيد لن يستضيف أمم أفريقيا؟.. يحتاج 6 شهور لترميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن ملعب بورسعيد لن يستضيف مباريات بطولة الأمم الافريقية القادمة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت فى برنامج ملعب أون .

وأوضح شوبير، أن ملعب بورسعيد يحتاج إلى 6 شهور لترميمه لذلك يشهد صعوبة فى تجهيزه وهذا ما قدمه المهندسون المسئولون عن تجديده .

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019، وتوج منتخب الكاميرون باللقب الأخير في 2017 على حساب الفراعنة.