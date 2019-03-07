شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 6/ 3/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء 6/ 3/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، تأجيل تمديد عقد جروس بسبب مباراتى حسم المصير بالكونفدرالية، وكهربا ومحمود علاء ينتظمان فى التدريبات.

الزمالك يؤجل تمديد عقد "جروس" بسبب مباراتى حسم المصير بالكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تأجيل مناقشة مقترح تمديد عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

إجهاد عضلى لإبراهيم حسن وعبد الغنى.. وزيزو جاهز لمواجهة جورماهيا

أدى ثنائي الزمالك محمد عبد الغني وإبراهيم حسن، تدريبات تأهيلية علي هامش مران الفريق الأبيض، المقام اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مرتضى منصور يجتمع مع لاعبى الزمالك ويعدهم بمكافآة جديدة "بشرط"

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يبدأ طباعة 10 آلاف تذكرة لمباراة جورماهيا الكينى

بدأ مسئولو نادي الزمالك في طباعة 10 آلاف تذكرة لمباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يعسكر 24 ساعة ببرج العرب قبل مواجهة جورماهيا

استقر السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التوجه لبرج العرب صباح يوم، السبت، المقبل لإقامة معسكر مغلق لمدة 24 ساعة فى إطار الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكينى.

نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء لخالد بو طيب عبر "الواتس اب"