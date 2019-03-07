حلمى طولان لـ"سوبر كورة": لاسارتى "معذور".. واصبروا على حسين الشحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حلمى طولان المدير الفني للاتحاد السكندرى عن تجربته مع زعيم الثغر وموقفه مع الفريق بعد توديع البطولة العربية، ورأيه فى شكل المنافسة بالدورى، وما أضافته تجربة بيراميدز للدورى المصرى وتعليقه على مستوى الزمالك المتباين بين أدائه المحلى والإفريقى، وكان معه هذا الحوار:

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