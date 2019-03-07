ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم (3-1) 6 مارس 2019 في نصف نهائي دوري أبطال...

نرصد لكم ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لقاء العودة بين الفريقين الذي يُقام على ملعب حديقة الأمراء معقل الـBSG الفرنسي، والجدير بالذكر أن نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في لقاء الذهاب قد انتهت بثنائية نظيفة لصالح الفريق الباريسي والتي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، ولطالما يتابع جميع عشاق الفريقين نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نوفرها لكم أسفل المقال.

ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم، بدأت ضربة البداية للقاء العودة بين الفريقين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 6-3-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين والقاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن عدد من الصحف الرياضية نشرت صباح اليوم أهم أخبار مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد حيث ذكرت فريق الشياطين الحمر سيفتقد لخدمات العديد من لاعبيه خلال هذا اللقاء الهام والقوي وذكرت الصحف أن أبرز هذه الغيابات سيكون اللاعب أليكسيس سانشيز وماتيتش وبول بوجبا ولينجارد وخوان ماتا وغيرهم، وسنزودكم الآن من خلال المقال نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم

مان يونايتد 3 بي إس جي 1

ويحتاج مانشستر يونايتد تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل من أجل ضمان بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما سيحاول باريس سان جيرمان الاعتماد على عامل الأرض والجمهور من أجل إيقاف الماكينات الإنجليزية.

نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

استطاع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو تسجيل هدف التقدم لفريقه مانشستر يونايتد في مرمى باريس سان جيرمان وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة حيث استغل لوكاكو خطأ دفاعي من الفريق الباريسي واستلم الكرة وراوغ جيجي بوفون وسدد الكرة لتسكن شباك الخصم.

وفي الدقيقة 11 الحادية عشر من زمن المباراة أدرك باريس سان جيرمان التعادل عن طريق اللاعب خوان بيرنات.

وفي الدقيقة 30 الثلاثين من زمن المباراة استغل اللاعب لوكاكو خطأ مرة ثانية ولكن هذه المرة من الحارس جيجي بوفون حيث وقعت الكرة من يده وعلى الفور سددها لوكاكو لتسكن شباك الديوك الفرنسية ليتقدم بالنتيجة وتكون هدفين مقابل هدف.\

تابعوا معنا والمزيد عن ملخص ونتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، واستطاع اللاعب ماركوس راشفورد في إحراز الهدف الثالث لفريقه مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، وتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف واحد لصالح مانشستر يونايتد.