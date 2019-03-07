يلا شوت جوال JWAL.. الآن رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت حصري...

يلا شوت جوال بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم مباراة قوية من مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي فريق نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق باريس سان جيرمان، وذلك ضمن إطار منافسات دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اونلاين.

مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر

كورة لايف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يسعي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، رغم غياب عشرة لاعبيين من الفريق حيث تعرض تسعة منهم للإصابة، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ومن ناحية أخري يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة، كما يسعي أيضاً لتحقيق الانتصار ليتأهل في النهائي، يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تبدأ مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة السعودية، وسوف تنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان