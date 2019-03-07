ريـال مدريد يستنجد بالفارس الفرنسي بعد السقوط المدوي

كتب-محمد بشاري

النادي الملكي الإسباني يعيش كابوسا بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد نادي أياكس الهولندي الذي أسقطه بهزيمة ثقيلة في ملعبه أمام جماهيره في مدريد برباعية . هكذا كتبت صحيفة وست فرونسwest france الفرنسية عن نادى ريـال مدريد الذي يشهد حاليًا تراجعا فى مستواه بعد تربع على عرش كرة القدم الأوروبية دام لأكثر من ألف يوم.

عودة زيدان إلى ريـال مدريد

ووفقًا لتقارير إسبانية فإن رئيس ريـال مدريد استقر مع أنخيل سانشيز المدير الرياضى للنادى على عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للمرينجى وإقالة سولاري قبل نهاية الأسبوع عندما يلتقى الملكي مع بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وأضافت التقارير أن الفرنسى زين الدين زيدان رحب بفكرة العودة إلى تدريب ريـال مدريد لكن طالب بيريز بالإنتظار حتى نهاية الموسم الجارى، إلا أن رئيس الملكي يتمسك بتوليه إدارة الفريق فورًا وعدم الانتظار حتى الصيف المقبل، مع منحه كل الصلاحيات الخاصة بتعاقدات الموسم الجديد.

لماذا زيدان؟

سطر زين الدين زيدان اسمه من أحرف من ذهب مع ريـال مدريد منذ توليه المسؤولية خلفاً للمقال رافا بينيتيز في نوفمبر عام 2015،حيث حقق تاريخاً كبيراً مع النادي الملكي بالحصول على 9 ألقاب خلال موسمين ونصف أبرزهم 3 ألقاب دورى أبطال أوروبا الثلاث مواسم الماضية 2016، 2017 و2018.

نبؤة زيدان

قالت إحدى الصحف الإسبانية إن السبب الرئيسي في رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو شعوره بصعوبة المنافسة على أي لقب بوجود المجموعة الحالية من اللاعبين وعدم وجود دوافع لتلك المجموعة، فى الوقت الذي رفض فيه فلورنتينو بيريز رئيس النادي ضم لاعبين كبار جدد لخلق دوافع جديدة والمنافسة على الألقاب مرة أخرى.

وبعد رحيل زيدان جاء جولين لوبيتيجي الذي لم يدم سوى 14 مباراة كمدرب، ثم سانتياجو سولاري وفشل كل منهما في إعادة الريال إلى الطريق الصحيح وخسر الملكي كل الألقاب الممكنة.