"شرخ" في مدرجات بورسعيد تهدد باستبعاد الملعب من استضافة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن أحد المدرجات في ستاد بورسعيد تعاني من شرخ، مما يهدد باستبعاده من استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية.

واختارت اللجنة المنظمة 6 لاعب بينهم ستاد بورسعيد، لاستضافة كأس الأمم، المقرر إقامتها بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

وأكد شوبير في تصريحات ببرنامجه عبر قناة أون سبورت، أن الهيئة الهندسية تسعى لإصلاح ذلك الشرخ الذي ربما تصل مدة صيانته لـ6 أشهر وبالتالي قد يستبعد ملعب بورسعيد من استضافة مباريات البطولة.

وأكمل: "حياة مشجع وحيد أهم من استضافة ملعب لمباراة، وعلى الشياطين أن تبعد الترويج لأسباب أخرى لاستبعاد الملعب".

وكان محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أكد في تصريحات سابقة لـ"يلا كورة"، أن اللجنة في انتظار الرأي النهائي والتقرير الخاص بحالة ملعب بورسعيد.