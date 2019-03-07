لحظة بلحظة.. أربعاء الأبطال.. بورتو 2 - 1 روما

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة فريق بورتو البرتغالي ونظيره روما الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما بملعبه بنتيجة 2-1.

وجاء تشكيل روما: أولسين - خيسوس - مانولاس - ماركانو - كارسدورب - نزونزي - دي روسي - كولاروف - زانيولو - دجيكو - بيروتي.

بينما جاء تشكيل بورتو: ايكر كاسياس - إيدير ميليتو - فيليبي - بيبي - تيليس - أوتافيو - بيريرا - هيرارا - خيسوس كورونا - ماريجا - سوريس.

تابعوا معنا لحظة بلحظة أحداث المباراة فور بدايتها:

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول ولكن التعادل يُسيطر على مجريات الأمورعكس المباراة الأخرى التي تُقام في ذات الدور من البطولة والتوقيت بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث سجل كل فريق منهما هدفًا.

وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول سجل البرازيلي فرانسيسكو سواريس الهدف الأول لبورتو.

الدقيقة 36 حصل روما على ركلة جزاء سددها دي روسي على يمين كاسياس حارس مرمى بورتو ليتعادل لفريقه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.. انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة:

ومع مرور 7 دقائق من الشوط الثاني تقدم موسى ماريجا في الدقيقة 52 لفريقه بورتو.

مرور 25 دقيقة من الشوط الثاني ولازال بورتو متقدمًا بهدفين مقابل هدف وهي النتيجة التي تدفع الفريقين لخوض شوطين إضافيين قبل اللجو لركلات جزاء لحسم بطاقة التأهل.

انتهاء المباراة بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف لتصبح النتيجة الإجمالية (3 - 3 ) ويحتكم الفريقين لشوطين إضافيين.