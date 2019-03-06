اونلاين | بث مباشر LiveTV مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم يلا شوت yalla shoot نقل أونلاين

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مشاهدة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مباشر الشوط الثاني، بدأ الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد وباريس والنتيجة تشير لتقدم الحُمر بهدفين لهدف، الآن شاهد مانشستر ضد سان جيرمان بدون تقطيع الشوط الثاني، حيث سيحاول الفريق الفرنسي العودة في النتيجة.

يلا شوت مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان كورة اون لاين، ينطلق توقيت مشاهدة مباراة مانشستر ضد باريس مساء اليوم الأربعاء 6 مارس في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، ويستطيع المتابعين مشاهدة اليونايتد وسان جيرمان من خلال قناة bein sport hd1، وسيتولى التعليق على تلك المواجهة المنتظرة كلاً من علي محمد علي عبر الصوتية الأولى، حفيظ دراجي على الصوتية الثانية، في حين سننقل من خلال موقع “عرب فور نيوز” روابط بث سريعة لمشاهدة المباراة قبل بدايتها.