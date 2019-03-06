اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مباشرة الآن - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس يلا شوت Kooora

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افتتح مانشستر يونايتد المباراة بهدف مبكر في الدقيقة 2 بعد خطأ قاتل من كيرير في تمرير الكرة إلى لوكاكو الذي انفرد ورواغ بوفون ليسجل في الشباك معلناً عن هدف أول.

وجاء الرد في الدقيقة 12 بعد تمريرة عرضية أرضية من مبابي مرت من أمام كل لاعبي يونايتد ليتابعها بيرنات بسهولة إلى شباك ديفيد دي خيا معلناً عن التعادل.

وعاد الأمل من جديد للضيف الإنجليزي في الدقيقة 30 بعد تسديدة من ماركوس راشفود ارتدت بغرابة من بوفون ليتابعها لوكاو بسهولة إلى الشباك معلناً عن هدف ثاني ليونايتد.



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ويلعب باريس بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي:

الحارس: بوفون

خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات

خط الوسط: فيراتي، ماركينوس

ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا

المهاجم: مبابي

بينما يلعب يونايتد بالتشكيل التالي بطريقة (4-3-3):

الحارس: دي خيا

الدفاع: ليندلوف، بايي، سمالينج، شو

خط الوسط: يونج، ماكتوميناي، فريد

ثلاثي الهجوم: راشفورد، لوكاكو، بيريرا