اونلاين | "لوكاكو الهدف الثاني " مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم ONLINE

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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أونلاين yalla shoot كورة لايف الاسطورة، حيث يستضيف زعيم الكرة الفرنسية باريس سان جيرمان نظيره مانشستر يونايتد الانجليزي على ملعب حديقة الأمراء في حضور جماهير يصل لحوالي 48 ألف مشجع، يترقبون مشاهدة فريقهم في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2019 لكرة القدم، وسننقل لكم رابط مشاهدة ماتش مانشستر وباريس الان بدون تقطيع كورة ستار قبل انطلاق القمة الأوروبية الكروية.

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يلا شوت مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان كورة اون لاين، ينطلق توقيت مشاهدة مباراة مانشستر ضد باريس مساء اليوم الأربعاء 6 مارس في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، ويستطيع المتابعين مشاهدة اليونايتد وسان جيرمان من خلال قناة bein sport hd1، وسيتولى التعليق على تلك المواجهة المنتظرة كلاً من علي محمد علي عبر الصوتية الأولى، حفيظ دراجي على الصوتية الثانية، في حين سننقل من خلال موقع “عرب فور نيوز” روابط بث سريعة لمشاهدة المباراة قبل بدايتها.

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر

قبل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يوتيوب livehd7، نسلط الضوء على أهم لقاءات الفريقين السابقة على مدار التاريخ، حيث لم يتقابل الفريقان في السنوات الأخيرة سوى في مباراة وحيدة كانت بكأس الابطال الدولية الودية عام 2016 وانتهت بانتصار الفريق الفرنسي بهدفين نظيفين، وتُعد تلك المباراة هامة في مشوار الفريقين بالموسم الكروي الحالي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مباشرة

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تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية للمباراة هي: دي خيا، يونغ، بايي، سمولنغ، ليندلوف، شو، مكتومناي، فريد، بيريرا، راشفورد، لوكاكو.

تشكيلة باريس سان جيرمان التي ستخوض القمة الأوروبية: بوفون، كيرير، كيمبيبي ،سيلفا ،بيرنات، ماركينيسوس ،فيراتي ،ألفيش، دي ماريا ،مبابي ،دراكسلر.

تمكن روميلو لوكاكو من تسجيل هدف التقدم لليونايتد في الدقيقة الثانية من المواجهة، قبل أن يسجل باريس التعادل في الدقيقة الثانية عشر عن طريق خوان بيرنات.