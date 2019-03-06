اونلاين | Kora café بث مباشر ... مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الابطال (دقيقة بدقيقة) "كورة كافية HD"

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، حيث يصطدم فريق مان يونايتد بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019.

وأعلنت قنوات بي إن سبورت عن نقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المواجهة للمعلقين حفيظ دراجي، وعلي محمد علي، وتنطلق صافرة بداية مباراة مان يونايتد وباريس في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع امتلاكه في رصيده 58 نقطة، ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الأول بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

وينتظر فريق مانشستر يونايتد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق باريس سان جيرمان، حيث يواجه فريق مانشستر يونايتد في المباراة الأولى مضيفه فريق أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المباراة الثانية سواجه مانشستر يونايتد فريق ولفرهامبتون في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وثالثاً سيلتقي بفريق واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما المباراة الرابعة فسيلتقي مان يونايتد بمضيفه ولفرهامبتون في بطولة الدوري أيضاً.

من المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في مباراة اليوم على النحو التالي: ديفيد دي خيا / إيريك بايلي / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / أشلي يونج / ماكتوميناي / فريد / أندرياس بيريرا / لوك شو / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

خلال آخر مباراتين جمعت المان يونايتد وباريس على مستوى جميع البطولات الرسمية أو حتى الودية، نجح الفريق الباريسي في تحقيق الانتصار، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق مانشستر يونايتد طعم الانتصار على الإطلاق مثلما كان الحال تماماً بالنسبة إلى نتيجة التعادل بينهما.

أما على الصعيد التهديفي في آخر مباراتين بين مانشستر يونايتد وفريق باريس سان جيرمان على مستوى جميع البطولات الرسمية أو حتى الودية، نجح الفريق الباريسي في تسجيل 4 أهداف في شباك الشياطين الحمر، وفي مقابل ذلك فشل مانشستر يونايتد في تسجيل أي هدف على الإطلاق في شباك نظيره البي إس جي.