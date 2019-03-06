اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا | Kooralive

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اون لاين اليوم 06-03-2019 دوري أبطال أوروبا يصتدم نادي مان يونايتد بنظيرة نادي بي اس جي في أطار دور الـ16 من منافسات دوري أبطال اوروبا علي ارضية ملعب حديقة الأمراء ورفع سولسكاير رايت التحدي امام فاريق باريس سان جيرمان وكانت مباراة الذهاب قد أنتهت بفوز الأمراء بهدفين دون عرض علي ارضية المان يونايتد ويسعي الشياطين الحمر لإسترداد كرامتهم الكروية بعد الهزيمة الكبيرة في مباراة الذهاب ويقود المباراة الحكم دامير سكومينا ويعاونة جور برايروتنيك ويقوم بالتعليق علي المباراة كلاً من علي محمد علي وحفيظ دراجي وتعتبر الهزيمة التي تعرض لها فريق مانشستر يونايتد هي الاول خلال "ستة عشر مباراة" خاضا بقياد المدير الفني سولسكاير الذي تم تنصيبة كمدير فني للشياطين الحمر منذ يسمبر الماضي.

باريس سان جيرمان Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : حديقة الأمراء .

المعلقين : حفيظ دراجي + علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر يونايتد (0-2) باريس سان جيرمان.

موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .