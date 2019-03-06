اونلاين | كورة اون لاين Yalla shoot .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 6-3-2019 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين Yalla shoot .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 6-3-2019 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر.. باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في "أبطال أوروبا"

تقدم لكم، بثا مباشرا، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين ضمن مباريات إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

بث مباشر.. باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في "أبطال أوروبا"

- موعد المباراة:

تقام المباراة في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة على ملعب حـديقة الأمراء في فرنسا، وتذاع عبر قنوات بين سبورت المالكة للحقوق الحصرية للبطولة.

بث مباشر.. باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في "أبطال أوروبا"

- نتيجة مباراة الذهاب:

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا غاليا في مباراة الذهاب، بالعودة من انجلترا، بالفوز بهدفين للاشيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.