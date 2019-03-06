رياضة | في مباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يحرق باريس ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يحرق باريس ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المثير على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "حديقة الأمراء" بإياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين، إلا أن الفريق الإنجليزي استفاد من التسجيل 3 أهداف خارج قواعده ليخطف بطاقة التأهل.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل لمان يونايتد في الدقيقة الثانية، ثم عادل خوان بيرنات النتيجة للباريسيين في الدقيقة 21، وقبل نهاية الشوط الأول بـ15 دقيقة أضاف لوكاكو الهدف الثاني له وللشياطين الحُمر.

وفي الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح اليونايتد بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليسجل منها راشفورد الهدف الثالث والحاسم.