رياضة | قائمه أف سي مصر لمواجهة القناة في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمه أف سي مصر لمواجهة القناة في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد صلاح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لفريق إف سى مصر عن قائنة فريقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء القناة الذي سيقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس ضمن الجوله الـ ٢١ من منافسات دورى القسم الثانى .

وضمت القائمة كل من ( سعيد فتحي ، وأحمد سعد ، وأسامة رجب ، وإبراهيم أبو الريش ، ومصطفي حجاب ، وعلاء عطا ، ومحمد العديسي ، وهشام عبد الحميد ، وويلس ، ومحمد ميخا ، وحميدة على ، وبدوي عاشور ، ومحمد سمارة ، وأحمد عجلة ، وأحمد الصعيدي ، ورضا الويشي ، وإبراهيم فاضل، وأحمد ربيع ، ومصطفي سلطان ، وأحمد كاستيلا).

ويغيب عن اللقاء الثنائى محمود إسماعيل رامبو ، وبلال سالم للإصابات.

وفاز أف سى مصر فى مباراتة الماضية على جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف ، وفاز فريق القناة على المريخ بهدف نظيف .

وشهد لقاء الدور الأول تفوق اف سي مصر على القناة بهدفين دون مقابل عبر مصطفى سلطان.

ويحتل نادى مصر المركز الثانى برصيد ٤٠ نقطة ، بينما يتواجد فريق القناة بالمركز الثالث برصيد ٣٩ .