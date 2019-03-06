رياضة | 6 نجوم مرشحين للرحيل عن ريال مدريد بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 نجوم مرشحين للرحيل عن ريال مدريد بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُخطط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني للقيام بثورة تغيير كبير ضمن صفوف الفريق الملكي، بعد الخروج الكارثي من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام أياكس الهولندي بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 للبطولة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الإقصاء من ملعب "سانتياجو برنابيو" كان قاسيًا على ريال مدريد، وذلك يستدعي إجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق الملكي خلال المرحلة القادمة حتي يستعيد الفريق أمجاده مرة أخري ويعود لمنصات التتويج بعدما خرج خال الوفاض من كافة البطولات هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن نجوم الريال كلهم فشلوا في الظهور بمستواهم الحقيقي خلال الفترة الأخيرة، مثل غاريث بيل وتوني كروس وكاسيميرو وكريمة بنزيمة، ويعني هذا أن كثير من هذه الأسماء قد ترحل قريبا سواء على سبيل الاعارة أو بيع نهائي، في محاولة لتجديد دماء الفريق.

ومن أبرز المرشحين للرحيل عن ريال مدريد إيسكو والذي يعاني من قلة المشاركة تحت قيادة "سولاري"، بالإضافة لـ"جاريث بيل" والذي تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مما عرضه لإنتقادات لاذعة من جانب الجماهير المدريدية.

البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الملكي مرشحًا أيضًا للرحيل عن الريال وذلك بعدما أصبح جليسًا لدكة البدلاء خلال الفترة الاخيرة في ظل اعتماد "سولاري" على زميله سيرجيو ريجيلون.

وأصبحت فرص خيسوس فاييخو في الاستمرار مع ريال مدريد ضعيفة بعد التعاقد مع البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي.

الثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز ايضًا على أعتاب الرحيل عن الملكي، حيث لم يقدم اللاعبان المستوي المنتظر منهما منذ الإنضمام لصفوف الفريق المدريدي، حيث جاء الأول من فالنسيا، بينما انضم الثاني من مانشستر سيتي ولكنهما لم يرضي طموحات الجماهير المدريدية.