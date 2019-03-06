رياضة | الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، الدخول في معسكر مغلق لمدة ٢٤ ساعة قبل مواجهة الابيض المرتقبة أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستقر جروس على سفر الفريق إلى مدينة برج العرب صباح يوم السبت المقبل للدخول في معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من الملعب لمدة ٢٤ ساعة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية بحضور جماهيري يصل إلى ١٠ آلاف مشجع.