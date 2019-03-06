رياضة | بداية الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (2-1) دوري أبطال أوروبا (مباشرةٍ)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (2-1) دوري أبطال أوروبا (مباشرةٍ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية للمباراة هي: دي خيا، يونغ، بايي، سمولنغ، ليندلوف، شو، مكتومناي، فريد، بيريرا، راشفورد، لوكاكو.

تشكيلة باريس سان جيرمان التي ستخوض القمة الأوروبية: بوفون، كيرير، كيمبيبي ،سيلفا ،بيرنات، ماركينيسوس ،فيراتي ،ألفيش، دي ماريا ،مبابي ،دراكسلر.

تمكن روميلو لوكاكو من تسجيل هدف التقدم لليونايتد في الدقيقة الثانية من المواجهة، قبل أن يسجل باريس التعادل في الدقيقة الثانية عشر عن طريق خوان بيرنات.

مباراة مشتعلة للغاية، حيث أحرز لوكاكو الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الحارس المخضرم بوفون وذلك في الدقيقة الثلاثون.

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وباريس مباشر بتقدم الضيوف بهدفين لهدف، ننتظر ما سوف تشهده الدقائق المتبقية من الشوط الثاني من اللقاء الكبير.