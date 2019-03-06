رياضة | 8 لاعبين "كبش فداء" بعد سقوط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 لاعبين "كبش فداء" بعد سقوط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع "دون بالون" الإسباني أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يحمّل 8 لاعبين سبب سقوط ريال مدريد وخسارته في الكلاسيكو مرتين متتاليتين والخروج من دوري أبطال أوروبا

ويعتبر البلجيكي كورتوا حارس المرمى أحد أبرز أسباب سقوط ريال مدريد بأخطاءه الكارثية والساذجة رغم أن سولاري اعتمد عليه بدلا من الكوستاريكي نافاس.

ويتواجد ضمن قائمة اللاعبين كلاً من؛ فاران وناتشو ثنائي الخط الدفاعي وكارفخال الظهير الأيمن بجانب وثلاثي الوسط كروس ومودريتش وكاسيميرو بسبب مستواهم الضعيف في الفترة الأخيرة، والأسم الأخير هو جاريث بيل.

وسقط ريال مدريد أمام أياكس أمستردام بأربعة أهداف مقابل هدف مساء الأمس ليودع الشامبيونزليج، وينتهي موسم الملكي بدون بطولات، وذلك بسبب عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية عقب رحيل كريستيانو رونالدو.