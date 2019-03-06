رياضة | بيريز يحدد 5 أسماء لقيادة ريال مدريد.. فمن منهم سيكون مدرب الملكي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يحدد 5 أسماء لقيادة ريال مدريد.. فمن منهم سيكون مدرب الملكي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش نادي ريال مدريد في الفترة الحالية، حالة صعبة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وفقدان الأمل بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الاسباني.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية، أن بيريز رئيس ريال مدريد في طريقه لاتخاذ قرارات هامة لإعادة الريال لوضعه الطبيعي بعد الموسم الكارثي وذلك من خلال استقطاب نجوم جدد ومدرب جديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هناك قائمة بالمرشحين لقيادة ريال مدريد بالموسم المقبل، وذلك بعد وجود اتجاه قوي لدى الإدارة بالإطاحة بالمدرب سانتياجو سولاري.

واستعرضت الماركا، قائمة المرشحين لخلافة سولاري و"جوزيه مورينيو، الألماني يورجن كلو، الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، الإيطالي ماكسيمليانو أليجري،، ومواطنه أنطونيو كونتي، بجانب يواكيم لوف.

وتوجد قائمة بعدد من النجوم يريد الريال التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم؛ محمد صلاح وإيدين هازارد، وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار، وهاري كين.