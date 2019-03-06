رياضة | مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري غداً الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:-

عامر عامر واحمد يحيي ومحمود البدري ومحمد عادل واحمد شديد قناوي واحمد رؤوف وعبد الرحمن فاروق ومحمود كابونجا ومحمد مسعد ومحمود حماده ووهاب انان وجيمس تيدي والسيد الشبراوي ومحمد حسين عضل وموسي دياورا وعبد الله راشد وغنام محمد ومحمود عبد النبي وعلاء سلامة وأحمد مجدي