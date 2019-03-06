رياضة | أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 6 مارس.. رئيس البرسا يكشف عن أهم صفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 6 مارس.. رئيس البرسا يكشف عن أهم صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية ضد رايو فاليكانو يوم السبت القدم في منافسات بطولة الدوري الاسباني، ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء والموافق 6 مارس 2019.

١- جيرونا يهزم برشلونة في كأس السوبر الكتالوني

نجح نادي جيرونا في تحقيق الفوز على فريق برشلونة، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كاس السوبر الكتالوني.

وسجل كريستيان ستواني مهاجم نادي جيرونا هدف الفريق الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة، بينما فشل البارسا في هز شباك جيرونا خلال اللقاء.

حيث أن البطولة بدأت إقامتها منذ عام 2014 بين أفضل فريقي في مدينة كتالونيا، حيث أقيمت بين برشلونة وجيرونا للمرة الثانية على التوالي.

٢- برشلونة يدرس التعاقد مع ظهير ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي برشلونة الإسبانى يدرس بجدية التعاقد مع ألبرتو مورينو، ظهير أيسر نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن برشلونة وضع عدة أسماء للتعاقد معها لتدعيم مركز الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل، ويأتى الإسبانى ألبيرتو مورينو، ظهير أيسر ليفربول، على رأس المرشحين للإنضمام للفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن نادي برشلونة يسعي للتعاقد مع "مورينو" لتعويض انتقال لوكاس دينييه لصفوف ايفرتون الانجليزي، حيث يعتمد الفريق على جوردي ألبا فقط في هذا المركز.

٤- تصريح مثير من رئيس برشلونة بعد خروج ريال مدريد

أكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، إنه سعيد لما قدمه فرانكي دي يونج لاعب البارسا، خلال مواجهة فريقه ضد نادي ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية : "تطبيق تقنية حكم الفيديو لم تؤثر على نادي بالسلب، حيث أنها تريد تطبيق العدالة في كرة القدم".

وأضاف : "الحكام يخطئون احيانا في بعض المباريات، وفي مباريات أخرى يساعدون الأندية، ولكني احترم جميع قرارات الحكام دائما".

٥- دي ليخت يتجاهل برشلونة ويقرر اللعب لهذا النادي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، سيقاتل نظيره برشلونة، من أجل التعاقد مع نجم دفاع وقائد أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أتلتيكو مدريد يتابع عن كثب دي ليخت، برشلونة موجود مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المنافسة.

٦- رئيس برشلونة: اقتربنا من حسم أهم صفقاتنا

أقر رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بشكل علني أن النادي يضع على الطاولة مسألة التفاوض لضم قلب دفاع أياكس أمستردام، ماتيس دي ليخت.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة كادينا سير المحلية نشرتها الأربعاء صحيفة آس: "دي ليخت بالتأكيد على طاولة برشلونة خلال شهري مارس (آذار) الجاري وأبريل (نيسان) المقبل، سنتحدث في الأمر.. نتحدث دائماً خلال الاجتماعات الفنية، وبرشلونة يحظى بلاعبين كبار في الفريق الأول، لكن عندما تكون هناك مواهب بالخارج فعلينا النظر فيها".

وعن زميله بالفريق، فرينكي دي يونغ، الذي وقع للبرسا بدءاً من الموسم المقبل، قال: "هو لاعب لبرشلونة، سينضم في يوليو (تموز) المقبل، تحدثنا معه، وأحد الأهداف التي ينبغي فعلها كلاعب في برشلونة هو الفوز على ريال مدريد، وفعل ذلك".

وقاد دي يونغ فريقه أمس للفوز في معقل الريال بأربعة أهداف لواحد، ليقصيه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وينهي سيطرته على اللقب لثلاثة مواسم متتالية.

وأضاف رئيس برشلونة: "أنا سعيد للغاية من أجله، بالأمس تحدثت مع وكيل أعماله وهنأته، بالتأكيد على فرينكي أن ينهي موسمه جيداً مع أياكس والتفكير في الكثير من التحديات مستقبلاً مع برشلونة.. أعتقد أنه سيصنع تاريخاً في نادينا".

وبخصوص حظوظ برشلونة في التتويج مجدداً بالثلاثية، قال بارتوميو: "علينا اللعب وتحقيق نتائج جيدة، لا تزال هناك الكثير من الأشهر والمباريات على نهاية الموسم".

وعن أداء الفرنسي عثمان ديمبلي وإذا ما كان أفضل من البرازيلي نيمار، الذي يخوض موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، قال: "بالنسبة لي ديمبلي أفضل من نيمار.. فهو لاعب في برشلونة وهو أفضل منه".

٧- لويس سواريز يحتفل بسقوط ريال مدريد

احتفل لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني بسقوط نادي ريال مدريد الإسباني أمام أياكس أمستردام الهولندي برباعية ووداع دوري أبطال أوروبا.

وكتب لويس سواريز هداف برشلونة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أهنئكم على هذا الانتصار، دائما أياكس في قلبي"

٨- برشلونة يبتعد عن صفقة يوفيتش

قرر نادي انتراخت فرانكفورت الألماني تفعيل بند شراء الصربي يوفيتش من بنفيكا البرتغالي تمهيداً لبيعه في الصيف المقبل.

وتلقى الصربي يوفيتش العديد من العروض من كبار أوروبا خلال الفترة الماضية بعد تألقه الواضح مع فرانكفورت بالدوري الألماني وهو ما دفع النادي لتنفيذ بند خيار الشراء من بنفيكا بعد نهاية الإعارة.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو، إنه بالرغم من طرح اسم يوفيتش على طاولة تعاقدات برشلونة بالفترة الماضية إلا أن إدارة النادي لم تتحرك بعد بشكل رسمي في الصفقة.

٩- دي يونج لـ"راموس": قلت لك ستندم

نجح فريق أياكس الهولندي في إقصاء نظيرهريال مدريد يوم أمس من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في ملعب البرنابيو 4-1 ليتأهل بمجموع المباراتين 5-3 بعدما خسر على أرضه في الذهاب 2-1..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فرانكي دي يونج نفذ طلب برشلونة بإقصاءريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بعدما طلب منه مسؤولو برشلونة قبل التوقيع معه في هولندا بإقصاء ريال مدريد من البطولة.

واضافت الصحيفة، أن دي يونج نفذ وعده الثاني عندما أبلغ راموس في تصريحات سابقة بأنه سيندم حال إقصاء ريال مدريد من البطولة في إشارة لتعمده الحصول على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب وهو ما تسبب في توقيع عقوبة من اليويفا وإيقافه لمدة مباراتين.

ً واشارت الصحيفة إلى أن دي يونج لعب مباراة كبيرة يوم أمس في ملعب البرنابيو أثبت للجميع جدراته واحقيته في الانتقال لبرشلونة بداية من الموسم الجديد.

١٠- صحيفة تفجر مفاجأة عن صفقة كبيرة لبرشلونة لم تكتمل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني كان قريباً من حسم التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المهاجم الغاني كيفين برينس بواتينج لم يكن ضمن خيارات نادي برشلونة لقيادة خط الهجوم خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير أن نادي برشلونة قد وصل لاتفاق مع وكلاء أعمال لوكا يوفيتش للتعاقد مع المهاجم الصربي في يناير الماضي، ولكن لم يقدم أي عروض رسمية على طاولة النادي الألماني.