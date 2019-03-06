رياضة | لوكاكو صاحب ثاني أسرع هدف لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ روني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو صاحب ثاني أسرع هدف لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ روني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدف مبكر لصالح مانشستر يونايتد في شباك باريس سان جيرمان وذلك خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

أصبح روميلو لوكاكو هو صاحب ثاني أسرع هدف لنادي مانشستريونايتد بعد (دقيقة واحدة و 51 ثانية) في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ أن سجل واين روني بعد 63 ثانية ضد بايرن ميونيخ.