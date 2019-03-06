رياضة | أول تعليق رسمي من الزمالك حول حقيقة رحيل "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق رسمي من الزمالك حول حقيقة رحيل "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن حقيقة رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة وتلقيه عرض سويسري.



وأكد رئيس الزمالك في تصريحات خاصة أن جروس مستمر مع الفريق بشكل طبيعي لنهاية عقده ولن يرحل عن القلعة البيضاء.



وتابع "لا نركز إلا في مباريات الفريق فقط ولقاء جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم بالكونفدرالية ولا يشغلنا أي أمر آخر وما ذكر في الصحافة السويسرية غير صحيح".



وكانت تقارير صحفية سويسرية قد خرجت اليوم وأكدت على رغبة نادي جراسهوبرز السويسري في التعاقد مع جروس.