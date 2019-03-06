انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر.. انطلاق مهرجان الطائرات الورقية بمشاركة دولية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 11:37 مساءً - انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان "أسباير" الدولي الثالث للطائرات الورقية بمشاركة 80 محترفاً، يمثلون 18 فريقاً من 20 دولة عربية وآسيوية وأوروبية ولاتينية.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان، خلود الهيل، في تصريح صحفي: إن "الفعالية تحولت في زمن قياسي إلى أيقونة مميزة على جدول الفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تستضيفها قطر كإحدى الرياضات الترفيهية الجديدة، التي تتطلب مزيجاً ما بين الإبداع والمهارة في آن واحد".

وأوضحت الهيل أن النسخ السابقة شهدت نجاحاً جماهيرياً وتنظيمياً مبهراً، وتلقت إشادة دولية ومحلية على المستويات كافة، والشاهد على ذلك عودة كثير من المنتخبات الوطنية للمشاركة في كل نسخة، وتزايد أعداد المتنافسين الدوليين.

وأشارت إلى تمديد فترة العروض المسائية في هذه النسخة من خلال إضافة عنصر مختلف ومبتكر، بتنظيم عروض الطائرات الورقية المضيئة، وهي إحدى الإضافات المبتكرة لنسخة هذا العام.

ويشارك في المهرجان الذي يستمر 4 أيام، ما يزيد على 80 محترفاً من قطر والكويت ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإندونيسيا وروسيا وأستراليا والهند وإيطاليا والصين وكولومبيا، فضلاً عن منتخب عالمي مختلط يضم مشاركين من سويسرا.

وتشهد نسخة 2019 بعض العروض المبتكرة، أبرزها عروض الطائرات الورقية المضيئة التي تزين سماء حديقة "أسباير" بداية من غروب الشمس وحتى الحادية عشرة مساءً، لتتيح بذلك لعشاق الفنون والثقافة الاستمتاع بعروض فنية مهارية مبهرة، باستخدام تقنيات "LED" لأول مرة في المنطقة.

ومن المقرر أن يتنافس المتبارون على فئات المهرجان الرئيسة: أفضل تصميم وابتكار، وأكبر طائرة ورقية، وأطول طائرة ورقية، وأفضل طائرة ورقية لمنتخب وطني.