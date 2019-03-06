انت الان تتابع الأهلي يكشف سر انتشار قوات الأمن بفرع مدينة نصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

الأهلي

كشف مسؤولو النادي الأهلي عن سبب انتشار قوات الأمن حول فرع النادي الأحمر بمدينة نصر اليوم الأربعاء، الأمر الذي أثار الجدل مؤخرًا، عبر شبكات موقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا جاء نصه كالتالي: "توضيح الصورة المنشورة من أمام بوابات فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وقوات الأمن المتواجدة للقيام بدورها كالمعتاد في حماية أمن وسلامة الجميع في مباراة شباب الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دوري الشباب والتي أقيمت عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر وانتهت بفوز الأهلي 2-صفر".

وتابع البيان: "لزم التنويه بعد قيام أحد الأشخاص باستغلال هذه الصورة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن تتربص بأحد أقاربه من أعضاء النادي، وهو أمر لم يحدث، خصوصًا أن قوات الأمن لم تتعرض لأي من أعضاء النادي سواء داخل فرع مدينة نصر أو خارجه أو في محيطه، حتى تكون الصورة واضحة للجميع". وكان