انت الان تتابع منها عدم اللمس.. شروط غريبة لمشاركة ميسي أمام المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
ليونيل ميسي
وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مجموعة من الشروط الغريبة، قبل مواجهة الأرجنتين الودية المرتقبة مع نظيره المغربي، والمقرر لها في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في المغرب، من أجل مشاركة النجم ليونيل ميسي، وذلك حسبما أفادت تقارير صحفية مغربية اليوم الأربعاء، والتي أكدت أن التانجو وضعوا عددًا من الشروط، قبل مواجهتهما، المرتقبة، منها عدم الاحتكاك مع نجم برشلونة، أو التدخل عليه بشكل عنيف لافتكاك الكرة منه، كما منعوهم من طلب صور شخصية معه أو مطالبته بتبادل القمصان.
وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضًا إبعاد الجماهير عن ميسي ومنع طلبات الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في المغرب، كما ستمنع وسائل الإعلام من إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع نجم برشلونة، سواء قبل المباراة أو بعدها. في المقابل، ينص العقد المبرم بين الاتحاد المغربي ونظيره الأرجنتيني على مشاركة ليونيل
وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضًا إبعاد الجماهير عن ميسي ومنع طلبات الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في المغرب، كما ستمنع وسائل الإعلام من إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع نجم برشلونة، سواء قبل المباراة أو بعدها.
في المقابل، ينص العقد المبرم بين الاتحاد المغربي ونظيره الأرجنتيني على مشاركة ليونيل ميسي لمدة ستين دقيقة على الأقل من المباراة.وستخصص طائرة خاصة لنقل المنتخب الأرجنتيني الذي ينطلق من إسبانيا، ويتحفظ المنظمون على الكشف عن اسم الفندق الذي سيستقبل البعثة الأرجنتينية، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية الخاصة بالمباراة.
ولم يشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين منذ إقصائه من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018، والني أٌُقيمت في روسيا أمام فرنسا الصيف الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر منها عدم اللمس.. شروط غريبة لمشاركة ميسي أمام المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.