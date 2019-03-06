انت الان تتابع منها عدم اللمس.. شروط غريبة لمشاركة ميسي أمام المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

ليونيل ميسي

وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مجموعة من الشروط الغريبة، قبل مواجهة الأرجنتين الودية المرتقبة مع نظيره المغربي، والمقرر لها في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في المغرب، من أجل مشاركة النجم ليونيل ميسي، وذلك حسبما أفادت تقارير صحفية مغربية اليوم الأربعاء، والتي أكدت أن التانجو وضعوا عددًا من الشروط، قبل مواجهتهما، المرتقبة، منها عدم الاحتكاك مع نجم برشلونة، أو التدخل عليه بشكل عنيف لافتكاك الكرة منه، كما منعوهم من طلب صور شخصية معه أو مطالبته بتبادل القمصان.

وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضًا إبعاد الجماهير عن ميسي ومنع طلبات الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في المغرب، كما ستمنع وسائل الإعلام من إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع نجم برشلونة، سواء قبل المباراة أو بعدها. في المقابل، ينص العقد المبرم بين الاتحاد المغربي ونظيره الأرجنتيني على مشاركة ليونيل