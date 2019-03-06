الان تتابع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تعلن جاهزيتها لتحليل بيانات معمل موسكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم الأربعاء، أنها جاهزة لتحليل بيانات معمل موسكو.
وقالت إنها أنهت مرحلة صعبة من تحميل بيانات معمل موسكو وستبدأ في تحليلها للتأكد من أنها كاملة وصحيحة.
وكان الحصول على تلك البيانات وتحميلها والتأكد من مصداقيتها مهمة حددتها الوكالة العالمية من أجل استحداث نطاق افتراضي لمعمل موسكو بالكامل.
وقال جونتر يانجر مدير قطاع التحقيقات والمعلومات في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان “إنها مهمة شاقة تضمنت تحميل ما يزيد على مليون ونصف مليون ملف لكننا سنواصل العمل لتحقيق تقدم
ملموس.. “ما قمنا به يتمثل أساسا في عملية كاملة لإعادة إنشاء معمل موسكو ولكن على نطاق افتراضي ما يسمح لنا بربط البيانات المختلفة حتى نضمن أن المعلومات التي حصلنا عليها كاملة ودقيقة ولم يتم
التلاعب بها”.
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