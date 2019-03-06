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الان تتابع الاتحاد العربي يحدد موعد مواجهة الهلال والأهلي بكأس زايد #الهلال_الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأحد الـ 17 من مارس الجاري، موعدًا لمباراة الهلال والأهلي على ملعب جامعة الملك سعود، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد.
وأصدر الاتحاد العربي بيانًا أوضح فيه المواعيد التفصيلية للمباريات، حيث تم اختيار هذا الموعد بالتنسيق مع ناديي الهلال والأهلي.
وستقام مباراة العودة يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
وتحددت مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس زايد للأندية الأبطال”، حيث يلتقي الهلال والأهلي، في مباراة، والأخرى تجمع النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني.
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