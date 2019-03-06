شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: روما يضع قدمًا في دور الـ16 بتعادل إيجابي مع بورتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع فريق روما الإيطالي قدمًا في دور الـ18 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع مُضيفه فريق بورتو البرتغالي، خلال المباراة الجارية الأن في اطار دور الـ16 مباراة العودة.

وافتتح فرانسيسكو سواريس التسجيل لبورتو في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 37، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لروما بعد عركلة دييجو بيروتي مهاجم روما من قبل ميلياتو مدافع بورتو، ليضعها دانيال دي روسي في شباك المخضرن كاسياس حارس بورتو معلنًا عن هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بدون فائز.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما بهدفين مقابل هدف على ملعب الاوليمبيكو معقل فريق الذئاب.