شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. لوكاكو يعيد مانشستر يونايتد لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تسجيل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار مباراة العودة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

واستطاع لوكاكو من التقدم مبكرًا، عندما استغل خطأ ساذجا من تياجو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان، ليخطف الكرة وينفرد بالمخضرم الإيطالي جيجي بوفون ويسجل أولي أهداف المباراة، وينجح في تقليص الفارق لهدف واحد في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 12 استطاع خوان بيرنات من تعديل النتيجة بهدف التعادل.

وفي الدقيقة 30 عاد لوكاكو للتسجيل بنفس الطريقة، بعدما استغل خطأ الحارس المخضرم بوفون، عندما ارتدت الكرة من بين يديه ليسددها لوكاكو مسجلًا الهدف الثاني وهدف العودة للمنافسة في بطولة دوري الأبطال، ومحاولة الصعود خلال الشوط الثاني الذي سوف يبدأ بعد قليل، حيث يكفيه هدف أخر خلال 45 دقيقة دون استقبال أهداف لتحقيق الصعود.

وكان الفوز من نصيبـ باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 على ملعب أولد ترافولد بمدينة مانشستر، في مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.