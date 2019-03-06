شكرا لقرائتكم خبر عن تستضيفها الأردن خلال مارس.. عمومية العربي للرياضة العسكرية تناقش انتخابات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستضيف القوات المسلحة الأردنية إجتماعات الجمعية العمومية رقم ٣٤ للإتحاد العربي للرياضة العسكرية والمكتب التنفيذي الـ٥١ واللجان المعاونه له، اللجنة الفنية الرئيسيه رقم ٤٢ واللجنة الإعلامية رقم ٢٨ بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من ٢٣ حتي ٢٨ مارس الجاري.

وقام الإتحاد الرياضي العسكري الأردني برئاسة العميد جهاد قطيشات بإرسال الدعوة لحضور الإجتماعات لجميع الدول أعضاء الإتحاد العربي للرياضة العسكرية للمشاركه في الإجتماعات التي سيترأسها العميد هادي بن بكر القحطاني رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية وبحضور الأمين العام للإتحاد المستشار أول طارق عبدالسلام وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد من دول: السعودية والأردن ومصر وتونس واليمن والإمارات والجزائر وقطر وليبيا والعراق والمغرب ورئيسا اللجنة الفنية العميد شداد بن طالع العمري واللجنة الإعلامية العميد أحمد الزياره والأمانة العامة للإتحاد المحاسب على جاد محمد المراقب المالي وعلي بدر أحمد سكرتير الإتحاد.

وسيجري خلال الإجتماعات مناقشة محضر الجمعية العمومية السابق بتونس، وكذا مناقشة موضوع إنتخابات رئاسة الإتحاد ٢٠٢٠ وإنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونه له، كما سيتم مناقشة خطة الأنشطة الرياضية والبطولات وبرامج الإتحاد عامي ٢٠١٩، ٢٠٢٠ واعتماد وتحديد المشرفين عليها فنياً وإعلاميآ.

من جانبه قال العميد جهاد قطيشات، مدير الإتحاد الرياضي العسكري الأردني، إن كل الإمكانيات جاهزة لإنجاح الإجتماعات، وأن القوات المسلحة الأردنية ( الجيش العربي ) ترحب بكل ضيوفها من الأشقاء بالدول العربية متمنية لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن.