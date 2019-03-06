بيتي: الدوري الجديد سيجعل السباحين من أصحاب الملايين

قال البريطاني آدم بيتي بطل العالم والأولمبياد في سباحة الصدر إن انطلاق دوري للمحترفين في السباحة هذا العام سيكون بمثابة مكافأة للسباحين الشرفاء بحيث يمكن مشاهدة المزيد منهم يجنون ملايين الأموال بفضل جهودهم في اللعبة.

ودوري السباحة الدولي، الذي يتلقى دعما من قطب صناعة الطاقة الأوكراني كونستانتين جريجورشين، سيضم ثمانية فرق من أوروبا والولايات المتحدة وستقام الأدوار التمهيدية في أوروبا وامريكا بينما ستقام النهائيات في لاس فيجاس في ديسمبر كانون الأول 2019.

وقال جريجورشين لرويترز إن أفضل سباح في الفريق الفائز يمكن أن يجني نحو 120 ألف دولار سنويا هي قيمة الجائزة وكذلك المشاركة وهو

مبلغ ربما يقل عما يجنيه لاعب كرة قدم في أسبوع في الدوري الانجليزي الممتاز لكنه كبير بالنسبة لرياضة السباحة.

ويرى بيتي أن ما يحدث هو مجرد بداية. واختير السباح البريطاني اليوم الأربعاء سفيرا لدوري السباحة الدولي وكذلك ضمن فريق مزمع

سيحمل اسم لندن يضم أيضا أبطالا أولمبيين من استراليا هم كيت وبرونتي كامبل وكايل تشالمرز.

وتوقع بيتي أن يرفع دوري المحترفين مكانة السباحة عالميا ويؤدي لتأثير ملموس على دخل سباحين لا ينتمون لنفس شريحة مايكل فيلبس

السباح الأمريكي المعتزل الذي حصل على 23 ذهبية أولمبية.

وقال السباح البالغ من العمر 24 عاما لرويترز "إذا كنت متفوقا في السباحة وحصلت على كل الجوائز المالية (من بطولات أخرى) ومن الرعاة فربما تجني الملايين إن ساعدك الحظ. هذه المبالغ مهولة بالنسبة للسباحين.

"كلما كبرت صورتك وراجت تسويقيا زادت الأموال التي ستجنيها.

هذا بالضبط ما تحتاجه السباحة".

"نحتاج أن نعتمد هذا التصور فبدون البث التلفزيوني والدوري والاعتماد فقط على الأولمبياد وبطولات العالم التي تقام كل عامين أو أربعة أعوام لن يحصل السباحون أبدا على هذه المبالغ".