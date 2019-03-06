دي روسي يوجه ضربة قوية لدي فرانشييسكو

تلقى إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما، ضربة موجعة خلال مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي، في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض دانييلي دي روسي، قائد ولاعب وسط روما، لإصابة في نهاية الشوط الأول، خرج على إثرها من اللقاء، متأثرًا بإصابته ليحل محله لورينزو بيليجريني.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، فيما سيتأهل روما إلى دور الثمانية في حال انتهت المباراة بتلك النتيجة، مستفيدًا بفوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1).